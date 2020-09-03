Депутату-оппозиционеру из ЯНАО нашли место в столичной мэрии

Иван Вершинин отказался повторно баллотироваться в заксобрание ЯНАО Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Отказавшийся от участия в выборах в законодательное собрание ЯНАО депутат от ЛДПР Иван Вершинин в ближайшее время может занять один из ключевых постов в администрации Салехарда. Как сообщили осведомленные источники агентства во властных и политических кругах ЯНАО, команда Алексея Титовского планирует укрепиться за счет деятельного оппозиционера.

Пока не известно, какую должность займет Вершинин. «Титовский набирает в команду профессионалов, готовых решать сложные задачи и не боится прямого общения с жителями, — поделился источник в администрации Салехарда. — Мэрия от назначения Вершинина только выиграет: оно нивелирует критику в адрес властей со стороны ЛДПР».

Для ЛДПР назначение также пойдет на пользу, укрепив ее позиции как второй партии в регионе после единороссов. «Электорат либерал-демократов поддержит своего, — поделился источник в политических кругах. — Для партии переход Вершинина в мэрию — новый формат участия в жизни региона».

В администрации Салехарда подтвердить или опровергнуть сообщение источника не смогли. «У нас нет такой информации», — сообщили в пресс-службе. Получить комментарий от самого Вершинина не удалось — по известным телефонам политик на звонки не ответил.

Ранее Вершинин отказался выдвигать свою кандидатуру в заксобрание ЯНАО седьмого созыва. Депутат тогда объяснил свое решение тем, что всегда был за сменяемость власти и не собирался засиживаться в депутатском кресле.