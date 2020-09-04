НАТО требует от России раскрыть данные по «Новичку»

Йенс Столтенберг считает, что ситуация с Навальным подтверждает нарушение демократических прав в России Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

НАТО требует от России раскрыть информацию по программе «Новичок». Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам встречи послов стран НАТО по ситуации с блогером Алексеем Навальным.

«Мы также призываем российские власти обеспечить полное раскрытие информации по программе „Новичок“ и предоставит эту информацию организации по запрещению химического оружия», — сказал Столсберг. По его словам, правительство РФ должно сотрудничать с международным расследованием. Генсек НАТО подчеркнул, что произошедшее с Навальным, это не просто покушение на одного человека, а покушение на основные демократические права.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали. Позднее Навального перевезли в клинику в Берлине О том, что в организме блогера нашли следы вещества из группы «Новичок», заявили в правительстве Германии. В МИД РФ считают, что Германия не подтверждает свои заявления фактами. В Кремле подчеркнули, что готовы сотрудничать с Берлином по ситуации с Навальным. Следственные органы не видят оснований для открытия уголовного дела после госпитализации Алексея Навального, передает «Национальная служба новостей».

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