Глава центра Гамалеи раскрыл, когда вакцинируют всех россиян

Вакцинацию от коронавируса россияне смогут течение года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Большая часть россиян сможет пройти вакцинацию от коронавируса в течение года. С таким заявлением выступил директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Это[вакцинация большей части населения] <…> исходя из тех мощностей, которые сейчас развертываются у нас в стране, произойдет в течение 9, 10, 12 месяцев», — цитирует Гинцбурга ТАСС. Он подчеркнул, что иммунитета, который выработался у добровольцев, достаточно для противодействия любой дозе вируса. По словам ученого, вакцина может защищать организм от коронавируса не менее двух лет.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис рассказала, что сейчас на третьей стадии испытаний находится большое количество вакцин-кандидатов, пишет RT. По ее словам, организация ожидает широкомасштабную вакцинацию не раньше середины будущего года. Российские ученые представили результаты первых двух фаз клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V». Отмечается, что две формы прививки, которые проверяли, показали свою безопасность.

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