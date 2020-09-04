Владыка Викентий попросил прощения за свое решение Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Митрополит Викентий впервые прокомментировал скандал с возведением Сергия (Романова) в священники. Он сообщает, что совершил ошибку.

«Я хочу попросить прощения у всех, кого смутил и привел в недоумение рукоположением отца Сергия (Романова) в нарушение канонических правил. Прошу простить меня великодушно и оставим все на Суд Божий», — цитирует митрополита Викентия телеканал Царьград .

Как сообщало URA.RU, Николай Романов (так звали Сергия до пострига) был уволен за пьянство из милиции, совершил ДТП со смертельным исходом, был осужден за хищение государственного имущества и убийство при разбое с отягчающими обстоятельствами. В колониях он провел более 13 лет.

В ходе беседы митрополит Викентий не уточнил, был ли намеренно введен в заблуждение при рукоположении. Также он не сообщил, почему не лишил Сергия сана, когда стало известно о его уголовном прошлом.

Создатель Среднеуральского женского монастыря Сергий (Романов) лишен сана решением церковного суда за отрицание пандемии и критику единоначалия. Несмотря на требование покинуть монастырь и прекратить проповедовать, он продолжает вести службы.