Схиигумен Сергий стал священником по ошибке. Заявление архимандрита Викентия

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Владыка Викентий в Березовском , владыка викентий
Владыка Викентий попросил прощения за свое решение Фото: Андрей Гусельников © URA.RU
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Митрополит Викентий впервые прокомментировал скандал с возведением Сергия (Романова) в священники. Он сообщает, что совершил ошибку.

«Я хочу попросить прощения у всех, кого смутил и привел в недоумение рукоположением отца Сергия (Романова) в нарушение канонических правил. Прошу простить меня великодушно и оставим все на Суд Божий», — цитирует митрополита Викентия телеканал Царьград.

Как сообщало URA.RU, Николай Романов (так звали Сергия до пострига) был уволен за пьянство из милиции, совершил ДТП со смертельным исходом, был осужден за хищение государственного имущества и убийство при разбое с отягчающими обстоятельствами. В колониях он провел более 13 лет.

В ходе беседы митрополит Викентий не уточнил, был ли намеренно введен в заблуждение при рукоположении. Также он не сообщил, почему не лишил Сергия сана, когда стало известно о его уголовном прошлом.

Создатель Среднеуральского женского монастыря Сергий (Романов) лишен сана решением церковного суда за отрицание пандемии и критику единоначалия. Несмотря на требование покинуть монастырь и прекратить проповедовать, он продолжает вести службы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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