Митрополит Кирилл рассказал, что будет с монастырем отца Сергия

Митрополит Екатеринбургский Кирилл рассказал, что РПЦ планирует предпринять для того, дабы получить Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов». Митрополит сделал заявление для URA.RU на форуме «Армия 2020».
«Мы все, что надо было сделать с точки зрения церкви, сделали. Единственное, что здания конечно надо оформлять. Больше пока ничего говорить не буду», — сказал Кирилл.
Митрополит поставил под сомнение факт регистрации бывшего схиигумена Сергия в монастыре по адресу г. Среднеуральск, Северный проезд, 15. «Как он мог там прописаться, если здания не оформлены?» — удивился митрополит. Тем не менее, именно этот адрес был озвучен в суде Верхней Пышмы 7 июля, когда рассматривалось дело Сергия, распространявшего фейки о коронавирусе.
Ранее URA.RU провело собственное расследование и выяснило, что Среднеуральский монастырь является фантомом: фактически он есть, но по документам на этом месте лес. Все строения монастыря являются незаконным самостроем. Екатеринбургская епархия лишила основателя монастыря, главу секты царебожников Сергия, права проповедовать за то, что он предал анафеме всех, кто верит в эпидемию. Еще Сергий заявил, что через вакцину от коронавируса людям будут вживлять смертельные чипы. Позже Сергий был лишен сана и ушел в раскол. Он призвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла добровольно уйти в отставку.
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