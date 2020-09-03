Дмитрий Махонин уверенно опережает конкурентов на выборах губернатора Пермского края по данным опроса URA.RU Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Кандидата в губернаторы Пермского края Дмитрия Махонина поддерживает 51,16% участников опроса в telegram-канале «Большая П» и viber-канале «Пермь». Всего в голосовании приняли участие 430 человек.

Подписчикам каналов был задан вопрос: «За кого бы вы проголосовали, если бы выборы губернатора Пермского края состоялись сегодня?». «Айтакова Ксения — 27,67%, Козлов Евгений — 3,95%, Махонин Дмитрий — 51,16%, Постников Олег — 17,21%», — сказано в результатах опроса в мессенджерах.

Примечательно, что в каналах голоса распределились не одинаково — уровень поддержки кандидатов отличается. В viber-канале люди отдавали голоса преимущественно за Махонина и Айтакову (около 90% голосов суммарно). В telegram-канале — Махонин набрал около 41%, Постникова поддержало 28% проголосовавших, а Айтакову — 25%.

Опрос по собственной инициативе проводился ИАА «УРА.РУ» (учредитель ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания») с 18:00—18:01 3 сентября по 18:00—18:01 4 сентября 2020 года. Суммарная аудитория двух каналов — 4642 человека. Подписка на каналы является свободной, в голосовании мог принять участие любой человек вне зависимости от места проживания и регистрации. Данные по статистической погрешности отсутствуют.

По данным опроса URA.RU, Дмитрий Махонин одержит победу на выборах губернатора Пермского края в первом туре Фото: Ритис Бараускас