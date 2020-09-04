Евгений Куйвашев утвердил кандидатов на довыборы в гордуму от власти Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев согласовал выдвижение бизнесмена Виталия Чачина и экс-депутата Антона Швалева на довыборы в гордуму Екатеринбурга по Ленинскому и Верх-Исетскому округам соответственно. Как сообщили источники URA.RU, знакомые с ситуацией, именно они будут основными кандидатами от власти.

«Глава региона одобрил выдвижение Швалева и Чачина по итогам общения с ними», — поделился инсайдер. В разговоре с корреспондентом Швалев заявил, что «не располагает» такой информацией, но отметил, что «допускает» свое участие в предстоящей кампании. Телефон Чачина на момент публикации был отключен. В департамент информполитики региона направлен запрос на комментарий.

Чачин претендует на место экс-депутата Елены Дерягиной, которая скончалась в начале июля. В 2018 году они конкурировали на выборах в Ленинском округе. Антон Швалев может занять место Олега Кагилева, осужденного на семь лет колонии. В 2019 году Швалев покинул думу Екатеринбурга ради работы в команде омского губернатора Александра Буркова, однако летом 2020-го он вернулся в город, не сумев закрепиться в Сибири.

Возвращение Швалева в органы власти лоббировал депутат гордумы от «Справедливой России», замдиректора ЕМУП «Водоканал» Александр Караваев, знают источники URA.RU. По информации агентства, участие Швалева в выборах также одобрил авторитетный бизнесмен, контролирующий депутатское большинство и оппонирующий мэру Александру Высокинскому.

Ранее Высокинский также вел подбор кандидатов, которые впоследствии представляли бы в думе интересы «серого дома». Однако его варианты пока не согласованы на уровне области, знают инсайдеры.