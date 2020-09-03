Текслер уволил чиновника, отвечавшего за челябинскую резиденцию

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку заместителя руководителя управления делами Александра Рукавишникова. Соответствующий документ Текслер подписал 4 сентября.
«Освободить Рукавишникова Александра Юрьевича от занимаемой должности. Расторгнуть контракт и уволить с государственной службы 4 сентября 2020 года по инициативе гражданского служащего», — говорится в постановлении, подписанном Текслером. О причинах, по которым Рукавишников уволился, не сообщается.
В управлении делами Рукавишников за ремонтно-строительные работы в комплексе зданий правительства. Он считался правой рукой бывшего управляющего делами Евгения Алексеева. В июле Текслер уволил его с поста управделами.
Без работы Алексеева не оставили. Он занял должность директора ООО «Протокол» — структуры, которая отвечает за правительственную гостиницу «Визит». Новым управляющим делами стал бывший сослуживец Минэнерго РФ и однокурсник по учебе в вузе Норильска Роман Менжинский.
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