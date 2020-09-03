03 сентября 2020

Текслер уволил чиновника, отвечавшего за челябинскую резиденцию

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Совещание у губернатора Текслера по ситуации с карантинными пунктами в регионе. Челябинск, портрет, текслер алексей
Алексей Текслер уволил Александра Рукавишникова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку заместителя руководителя управления делами Александра Рукавишникова. Соответствующий документ Текслер подписал 4 сентября.

«Освободить Рукавишникова Александра Юрьевича от занимаемой должности. Расторгнуть контракт и уволить с государственной службы 4 сентября 2020 года по инициативе гражданского служащего», — говорится в постановлении, подписанном Текслером. О причинах, по которым Рукавишников уволился, не сообщается.

В управлении делами Рукавишников за ремонтно-строительные работы в комплексе зданий правительства. Он считался правой рукой бывшего управляющего делами Евгения Алексеева. В июле Текслер уволил его с поста управделами.

Без работы Алексеева не оставили. Он занял должность директора ООО «Протокол» — структуры, которая отвечает за правительственную гостиницу «Визит». Новым управляющим делами стал бывший сослуживец Минэнерго РФ и однокурсник по учебе в вузе Норильска Роман Менжинский.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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