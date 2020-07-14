13 июля 2020

Бывшему управделами челябинского губернатора нашли работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Гостиница Визит. Челябинск, гостиница визит
Евгений Алексеев будет отвечать за работу правительственной гостиницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший управляющий делами губернатора и правительства Челябинской области Евгений Алексеев займет должность директора ООО «Протокол» — структуры, которая отвечает за правительственную гостиницу «Визит». Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. 14 июля Текслер отправил Алексеева в отставку с поста управделами и предложил ему новую должность.

«Глава региона предложил Алексееву новый пост, он это предложение принял, — сообщили в правительстве. Структура, которую возглавил Алексеев, подведомственна управлению делами. Действующий руководитель ООО «Протокол» Рудольф Готфрид займет должность заместителя Алексеева.

Новым управделами стал бывший сослуживец губернатора Алексея Текслера по Минэнерго РФ и однокурсник по учебе в вузе Норильска Роман Менжинский. Управление делами отвечает за жизнеобеспечение комплекса зданий правительства региона.

Менжинский не выходец из Норильска в этой структуре. В октябре 2019 года первым заместителем управления делами была назначена Нана Швелидзе, переехавшая из Норильска в Челябинск. Менжинский выйдет на работу в управление делами с 15 июля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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