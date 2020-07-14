Бывшему управделами челябинского губернатора нашли работу

Евгений Алексеев будет отвечать за работу правительственной гостиницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший управляющий делами губернатора и правительства Челябинской области Евгений Алексеев займет должность директора ООО «Протокол» — структуры, которая отвечает за правительственную гостиницу «Визит». Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. 14 июля Текслер отправил Алексеева в отставку с поста управделами и предложил ему новую должность.

«Глава региона предложил Алексееву новый пост, он это предложение принял, — сообщили в правительстве. Структура, которую возглавил Алексеев, подведомственна управлению делами. Действующий руководитель ООО «Протокол» Рудольф Готфрид займет должность заместителя Алексеева.

Новым управделами стал бывший сослуживец губернатора Алексея Текслера по Минэнерго РФ и однокурсник по учебе в вузе Норильска Роман Менжинский. Управление делами отвечает за жизнеобеспечение комплекса зданий правительства региона.

Менжинский не выходец из Норильска в этой структуре. В октябре 2019 года первым заместителем управления делами была назначена Нана Швелидзе, переехавшая из Норильска в Челябинск. Менжинский выйдет на работу в управление делами с 15 июля.