Число людей с депрессией из-за пандемии выросло в три раза

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермская больница № 6. Минздрав. Протест врачей, больной, печаль, боль, депрессия
Люди подавлены из-за «раздутой проблемы» Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За время пандемии коронавируса число людей, страдающих от депрессии, выросло в три раза. Это следует из результатов американского исследования, опубликованного в издании HealthDay.

«Из-за пандемии люди стали чаще жаловаться на депрессию — число обращений увеличилось с 9% до 28%», — приводит данные опроса «Ридус». Как изданию рассказал эпидемиолог Игорь Гундаров, ухудшение психологического состояния вызвано «запугиванием и раздуванием проблемы». По его мнению, карантинные меры также оказывают давление на психику.

Как сообщает издание, люди столкнулись с психологическими проблемами не только во время самоизоляции, но и после возвращения к привычному режиму. Тогда люди были вынуждены заново привыкать к жизни в новых условиях.

Ранее ученые из Германии также зафиксировали скачок случаев тяжелой депрессии на фоне пандемии коронавируса. По словам психолога Натальи Очаковой, эта проблема актуальна и для россиян. Основными причинами депрессии являются отмена летних путешествий из-за коронавируса, переменчивая погода и странный световой день.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...