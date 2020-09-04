Число людей с депрессией из-за пандемии выросло в три раза

За время пандемии коронавируса число людей, страдающих от депрессии, выросло в три раза. Это следует из результатов американского исследования, опубликованного в издании HealthDay.
«Из-за пандемии люди стали чаще жаловаться на депрессию — число обращений увеличилось с 9% до 28%», — приводит данные опроса «Ридус». Как изданию рассказал эпидемиолог Игорь Гундаров, ухудшение психологического состояния вызвано «запугиванием и раздуванием проблемы». По его мнению, карантинные меры также оказывают давление на психику.
Как сообщает издание, люди столкнулись с психологическими проблемами не только во время самоизоляции, но и после возвращения к привычному режиму. Тогда люди были вынуждены заново привыкать к жизни в новых условиях.
Ранее ученые из Германии также зафиксировали скачок случаев тяжелой депрессии на фоне пандемии коронавируса. По словам психолога Натальи Очаковой, эта проблема актуальна и для россиян. Основными причинами депрессии являются отмена летних путешествий из-за коронавируса, переменчивая погода и странный световой день.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.