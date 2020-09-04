Стало известно, когда доллар будет стоить, как до пандемии

К концу года американская валюта может опуститься до 68 рублей. С таким прогнозом выступил аналитик «Фридом финанс» Валерий Емельянов.
«72 рубля за доллар — вполне реальный уровень для декабря», — приводит слова аналитика агентство «Прайм». По мнению Емельянова, рынок располагает к тому, чтобы доллар опустился до 68-70 рублей. Последний раз такой курс доллара можно было наблюдать в феврале текущего года. По негативному прогнозу аналитика, американская валюта взлетит выше 80 рублей за единицу.
Емельянов рассказал, что если рубль останется в ткущем положении относительно доллара, то евро может подорожать до 95 рублей. В случае падения американской валюты, евро останется на текущем уровне в 89 рублей за единицу.
По данным Московской биржи, сейчас доллар вырос в цене до 75,56 рубля (+0,28). Евро потерял свои позиции относительно российской валюты и торгуется по 89,08 рубля (-0,14).
Ведущий научный сотрудник МГУ экономист Андрей Колганов заявил, что отечественная валюта к концу года будет находиться в районе отметки от 73 до 77 рублей за доллар, передает RT. Он считает, что геополитические обстоятельства не слишком повлияют на доллар.
По прогнозам Минэнерго России, нефть в следующем году будет колебаться в диапазоне 50-55 долларов за баррель. Министр энергетики РФ Александр Новак допустил, что ее цена может оказаться на уровне 65 долларов за бочку.
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