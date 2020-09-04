Александр Новак предположил, что цены на нефть могут подняться до 65 долларов за баррель Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

По прогнозам Минэнерго России, нефть в следующем году будет колебаться в диапазоне 50-55 долларов за баррель. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак на саммите GMIS-2020.

«Средняя цена нефти будет 50-55 долларов за баррель», — цитирует Новака RNS . По его словам, он допускает, что ее цена может оказаться и 65 долларов за бочку. Министр подчеркнул, что в 2021 году стоит ожидать тенденции к изменчивости цен на нефть.

Сейчас нефть марки Brent торгуется по 44 доллара за баррель, снизившись на 0,16%. Нефть марки WTI также показала падение — баррель стоит 41,33 доллара (-0,10%).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что зависимость страны от нефтегазовых доходов снижается и это продолжится в будущем. Ранее Новак заявлял, что восстановление спроса на потребление нефти произойдет в 2021 году после того, как мировая экономика справится с последствиями пандемии коронавируса.

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