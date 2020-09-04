По прогнозам Минэнерго России, нефть в следующем году будет колебаться в диапазоне 50-55 долларов за баррель. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак на саммите GMIS-2020.
«Средняя цена нефти будет 50-55 долларов за баррель», — цитирует Новака
Сейчас нефть марки Brent торгуется по 44 доллара за баррель, снизившись на 0,16%. Нефть марки WTI также показала падение — баррель стоит 41,33 доллара (-0,10%).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что зависимость страны от нефтегазовых доходов снижается и это продолжится в будущем. Ранее Новак заявлял, что восстановление спроса на потребление нефти произойдет в 2021 году после того, как мировая экономика справится с последствиями пандемии коронавируса.
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