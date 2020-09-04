Посол РФ рассказал о вызове в МИД Австрии из-за Навального

Российского посла в Вене Дмитрия Любинского вызвали в МИД Австрии. Дипломат уточнил, что в ходе беседы была затронута ситуация с блогером Алексеем Навальным.
«Считаю неуместными звучащие требования в адрес России о проведении быстрого, открытого и всестороннего расследования при отсутствии конкретных данных с германской стороны», — передает слова Любинского ТАСС. Он также отметил, что ФРГ еще не отреагировала на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа. В ходе встречи, по словам российского посла, также обсуждались другие международные и двусторонние вопросы.
Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз пока не может бездоказательно ввести санкции в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Он подчеркнул, что все будет зависеть от результатов расследования. Министр призвал Россию внести ясность в ситуацию, так как это «в ее интересах». сообщает телеканал 360.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки самолета в Омске блогера госпитализировали. Затем его перевезли в клинику в Германии, там заявили о следах интоксикации в организме блогера, передает агентство Nation News.
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