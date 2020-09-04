Российский бизнесмен потребовал миллионы у Наоми Кэмпбелл

Бизнесмен из России Владислав Доронин подал в суд на свою бывшую возлюбленную, британскую модель Наоми Кэмпбелл. Предприниматель требует вернуть долги в несколько миллионов долларов.
«57-летний Владислав Доронин утверждает, что 50-летняя супермодель сохранила часть его имущества. Российский бизнесмен оценил свои вещи в 3 миллиона долларов», — сообщает издание TMZ со ссылкой на юридические документы. Ходатайство в пятницу, 4 сентября, было подано в Верховный суд штата Нью-Йорк, но пока не зарегистрировано.
Российский магнат недвижимости Доронин встречался с Кэмпбелл в течение пяти лет с 2008 года, после знакомства на Каннском кинофестивале. В период романа бизнесмен дарил возлюбленной дорогостоящие вещи, в частности, платье Zac Posen за 26000 фунтов стерлингов (более 2,5 млн рублей), а также построил для нее огромный дом в форме космического корабля.
Доронин — основатель компании «Капитал Груп», это один из крупнейших застройщиков в Москве. В 2009 году предприниматель развелся со своей женой, с которой был в браке 21 год. При разводе супруга получила половину состояния бизнесмена — около 10 миллионов долларов. Во время романа с Кэмпбелл в активы предпринимателя входили несколько частных домов в Москве и на Ибице, квартира в Лондоне, частный самолет и яхта.
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