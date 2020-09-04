Ветеран ФСБ: запись беседы о Навальном может быть смонтирована

Запись переговоров спецслужб Германии и Польши о ситуации с блогером Алексеем Навальным может быть смонтирована. И подобных вбросов следует ожидать еще, отметил в беседе с URA.RU ветеран ФСБ, историк Алексей Петрушин.
О перехваченном Минском разговоре Варшавы и Берлина о Навальном сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. На записи представитель ФРГ докладывает коллеге, что материалы по Навальному готовы и будут переданы в администрацию канцлера. На вопрос из Варшавы, подтверждается ли версия с отравлением, следует ответ, что это не так важно. Во время войны все методы хороши, заявляет немецкая сторона. С этим поляк соглашается и добавил, что нужно отбить России привычку «совать нос в дела» Белоруссии.
«Вокруг ситуации по Навальному еще будут громкие заявления, обиды и вбросы. Нужен независимый участник [расследования], чтобы оценить материал и сделать выводы. Это игры спецслужб — как их оценивать?» — прокомментировал ситуацию с переговорами Петрушин. Он уверен, что, если в инциденте с Навальным замешана какая-либо сторона, операция в любом случае образом документировалась. И рано или поздно бумаги будут обнародованы. При этом ветеран ФСБ не исключил, что запись разговора между Германией и Польшей — подделка. «Можно предположить, что [запись] смонтирована», — сказал Петрушин
Содержание переговоров Варшавы и Берлина также оценил историк спецслужб Александр Колпакиди. «Странная история. Странно, что Белоруссии сейчас есть дело до Навального, хотя в самой стране такие проблемы», — поделился с URA.RU собеседник.
Запись разговора, в котором обсуждалось, что дело Навального — это фальсификация, опубликовала пресс-служба Лукашенко, уточняет издание «Взгляд». По словам переговорщиков, «отравление» устроили, чтобы дестабилизировать ситуацию в Белоруссии. Пользователи соцсетей этот диалог высмеяли.
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