Коронавирус в Свердловской области отступает

Среди жителей Екатеринбурга выявлено 54 случая заражения коронавирусом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в Свердловской области выявлено 119 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

«В Свердловской области выявлено 119 новых случаев COVID-19», — передает оперштаб. На данный момент госпитализированы 340 человек. Состояние 89 человек тяжелое, 78 находятся в реанимации, а 43 подключены к ИВЛ. За сутки скончались пять человек.

Коронавирус обнаружили у жителей Екатеринбурга (+54), Алапаевска, Артинского городского округа, Асбеста, Березовского, Верхней Салды, Волчанска, Новоуральска, Богдановича, Верхней Пышмы, Карпинска, Красноуральска, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Кушвы, Ирбита, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Пышминского городского округа, Серова.

Число выписанных из больниц области достигло 20244. За сутки выздоровели 55 человек. За время пандемии в области от COVID-19 умерли 475 больных.