Депутат бундестага объяснил позицию ФРГ по «Северному потоку-2»

Власти Германии не будут вводить санкции против «Северного потока-2», потому что иначе экономическая безопасность страны окажется под угрозой. Об этом заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт.
«Без „Северного потока-2“, без газа, который направят по нему, в Германии просто не срастается вопрос энергетической безопасности», — цитирует телеканал 360 Гердта. По его словам, газовый проект выгоден для экономики и экологии Германии.
Гердт добавил, что Германии приходится защищаться от США, когда они вводят новые санкции против строительства «Северного потока-2». В связи с этим суверенитет Германии может оказаться под угрозой.
Ранее глава Восточного комитета экономики Германии Оливер Хермес рассказал, что ущерб для европейских компаний из-за возможного отказа от «Северного потока-2» может составить миллиарды евро. По словам эксперта, особенно может пострадать экономика Восточной Германии.
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