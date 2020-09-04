04 сентября 2020

Депутат бундестага объяснил позицию ФРГ по «Северному потоку-2»

© Служба новостей «URA.RU»
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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
По словам Гердта, газовый проект выгоден для экономики и экологии Германии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Германии не будут вводить санкции против «Северного потока-2», потому что иначе экономическая безопасность страны окажется под угрозой. Об этом заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт.

«Без „Северного потока-2“, без газа, который направят по нему, в Германии просто не срастается вопрос энергетической безопасности», — цитирует телеканал 360 Гердта. По его словам, газовый проект выгоден для экономики и экологии Германии.

Гердт добавил, что Германии приходится защищаться от США, когда они вводят новые санкции против строительства «Северного потока-2». В связи с этим суверенитет Германии может оказаться под угрозой.

Ранее глава Восточного комитета экономики Германии Оливер Хермес рассказал, что ущерб для европейских компаний из-за возможного отказа от «Северного потока-2» может составить миллиарды евро. По словам эксперта, особенно может пострадать экономика Восточной Германии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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