Экономист назвал срок, когда стоит ждать роста ставок по кредитам

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Клипарт по теме Биткоин. Сургут, отражение, рубль, монета
Падение рубля не было критичным, поэтому ставки в банках не вырастут сильно, считают экономисты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Ставки по кредитам и ипотекам в России могут вырасти из-за падения курса рубля, однако это произойдет минимум через полгода. Таким прогнозом в беседе с URA.RU поделился заведующий отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан.

«Понятно, что падение [курса рубля] вызовет некоторое повышение цен и инфляцию, а из-за инфляции и ставки будут повышаться. При этом стоит учитывать, что падение рубля к доллару не было большим, поэтому серьезного повышения [ставок] ждать не стоит», — рассказал URA.RU Бажан.

Даже в ситуации 2014 года, когда рубль рухнул в два раза по отношению к доллару и евро, ощущаться это стало только через некоторое время, напомнил Бажан. Поэтому эксперт отмечает, что не стоит опасаться повышения ставок в ближайшее время. «Даже тогда цены начали повышаться только через полгода, а то и через год. Такие вещи происходят в долгосрочной перспективе — не завтра и не послезавтра», — добавил эксперт.

Несмотря на текущее ослабление российской валюты, она может отыграть позиции в ближайшие несколько месяцев, считает экономист Александр Дужников. По его мнению, рубль начнет расти за счет восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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