Тихановская объявила о готовности к переговорам с Москвой

Светлана Тихановская готова пообщаться с российскими властями Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что с ней пока не пытались связаться представители власти России, но она готова к диалогу. Заявление политика прозвучало во время прямого эфира на YouTube.

«Со мной так или иначе связывались лидеры многих стран. В том числе и США, Канада и европейские страны. Я никому не отказывала в общении. Все звонили, высказывали свою поддержку белорусскому народу. И мы открыты к диалогу с представителями любой страны. Поэтому, если нам позвонят из России, мы, конечно, пообщаемся», — заявила Тихановская.

Она добавила, что события, происходящие сейчас в Белоруссии — внутренняя проблема страны. Но если лидеры других стран хотят позвонить, встретиться, чтобы высказать солидарность жителям страны или высказать какое-либо мнение по этому поводу, оппозиция готова к диалогу.

Ранее Тихановская уже заявляла, что готова пообщаться с российским лидером Владимиром Путиным и привлечь РФ для преодоления кризиса в республике. Протесты в Белоруссии начались 9 августа. Граждане не поверили в официальные итоги президентских выборов, согласно которым около 80% голосов набрал действующий глава республики Александр Лукашенко.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.