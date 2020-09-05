Врач раскрыл, чем опасен отказ от прививок во время пандемии

Если не сделать прививку от гриппа, то можно одновременно заразиться и коронавирусом. Об этом URA.RU рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заслуженный врач РФ Владимир Никифоров.
«Если не привиться от гриппа, есть шанс заразиться и гриппом, и коронавирусом одновременно», — рассказал Никифоров. По его словам, прививки от гриппа полностью безопасны.
На пунктах вакцинации созданы все условия, чтобы уменьшить вероятность заражения, напомнил Никифоров. Однако необходимо носить медицинскую маску и соблюдать социальную дистанцию.
Завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико рассказал, что прививки нельзя делать людям с плохим самочувствием, передает RT. Прививка от гриппа также противопоказана тем, у кого появляются побочные действия.
В Москве за первые четыре дня вакцинации от гриппа привились почти 100 тысяч человек, передает «Национальная служба новостей». Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что это в 1,3 раза больше, чем в прошлом году.
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