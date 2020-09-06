Президент Сербии назвал пост Захаровой в Facebook примитивизмом

Пост Марии Захаровой говорит о ее примитивизме, считает Александр Вучич Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Сербии Александр Вучич назвал примитивизмом пост в Facebook официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о его визите в США. По мнению главы государства, в Москве не ценят дружеское отношение Белграда.

«Примитивизм и упрощенность больше всего говорят о ней и о тех, кто это опубликовал», — приводит ТАСС слова Вучича из эфира телеканала RTV Pink. Сербский лидер отметил, что на переговорах с президентом США Дональдом Трампом он защищал отношения между Москвой и Белградом.

Ранее сербская делегация провела встречу с представителями США в Вашингтоне, на котором решался вопрос о признании независимости самопровозглашенного Косова, напоминает агентство Nation News. Одно из фото с переговоров высмеяла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. За это директор канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич пристыдил Захарову, передает телеканал 360. Сама представитель МИД РФ считает, что возмущение сербов на ее пост в Facebook не требует ответа.

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