Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой

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Максим Галкин остановил домыслы о разводе с Аллой Пугачевой Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Юморист Максим Галкин ответил на слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой совместными фото со своей супругой. Соответствующий пост появился в Instagram артиста.

«Не дождетесь, сплетники», — написал Галкин в своем Instagram. Он разместил два фото, на одном из которых Пугачева показывает язык.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Пугачева могла оформить с Галкиным тайный развод, как в свое время сделала с Киркоровым. По словам соседей звездной пары, слухи о грядущем разводе являются ложью. При этом певцы Филипп Киркоров и Николай Басков не стали опровергать домыслы о проблемах в отношениях Галкина и Пугачевой, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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