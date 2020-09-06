Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой

Юморист Максим Галкин ответил на слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой совместными фото со своей супругой. Соответствующий пост появился в Instagram артиста.
«Не дождетесь, сплетники», — написал Галкин в своем Instagram. Он разместил два фото, на одном из которых Пугачева показывает язык.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Пугачева могла оформить с Галкиным тайный развод, как в свое время сделала с Киркоровым. По словам соседей звездной пары, слухи о грядущем разводе являются ложью. При этом певцы Филипп Киркоров и Николай Басков не стали опровергать домыслы о проблемах в отношениях Галкина и Пугачевой, передает агентство Nation News.
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