Американцы похвастались «революционной» системой боя с Россией

В США на базе Морской авиации Эндрюс журналистам впервые показали работу «революционной системы управления боевыми действиями». Смысл заключается в том, что компьютер помогает военным принимать решения на поле боя.
Журналисты, следившие за «войной» между США и РФ, в своих статьях отметили, что пока «революционным» в новой системе является только название, пишет
На базе журналистам продемонстрировали, как страну атаковали крылатые ракеты, которые имитировали беспилотники-мишени. Гвоздем шоу стало то, что искусственный интеллект собрал данные о целях и по каналам связи 4G и 5G передал эти данные в центр управления.
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