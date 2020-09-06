06 сентября 2020

Американцы похвастались «революционной» системой боя с Россией

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Военные США не смогли дать нормальный отпор РФ черезх компьютерную программу Фото: miliman/pickupimage.com

В США на базе Морской авиации Эндрюс журналистам впервые показали работу «революционной системы управления боевыми действиями». Смысл заключается в том, что компьютер помогает военным принимать решения на поле боя.

Журналисты, следившие за «войной» между США и РФ, в своих статьях отметили, что пока «революционным» в новой системе является только название, пишет life.ru. «Операторы вручную работали с потоками данных, уточняли информацию у других войск по телефону и создавали бесконечные слайды PowerPoint для передачи информации к вышестоящему руководству», — описали работу военных корреспонденты.

На базе журналистам продемонстрировали, как страну атаковали крылатые ракеты, которые имитировали беспилотники-мишени. Гвоздем шоу стало то, что искусственный интеллект собрал данные о целях и по каналам связи 4G и 5G передал эти данные в центр управления.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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