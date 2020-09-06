В курганском городе хотят вернуть выборы мэра

Курганцы просят вернуть им право выбора мэра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Шадринска (Курганская область) хотят вернуть в городе прямые выборы мэра. Обращение о внесении изменений в Устав города они написали в Шадринскую гордуму. Об этом URA.RU рассказал шадринец Александр Бухаров.

«Мы инициировали вопрос о внесении изменений в Устав города Шадринска в части возвращения прямых выборов мэра его жителями. Предложили конкретные формулировки изменений», — пояснил Бухаров.

По мнению группы обратившихся, жители города сами должны решать, кто достоин быть главой города. В таком случае мэр будет осознавать, что своему избранию он обязан людям, а не группе депутатов. Это будет способствовать повышению качества работы, считает Бухаров.

С 2016 года в Шадринске не действуют общенародные выборы мэра. Полномочия были переданы депутатам, которые голосовали за кандидатов, прошедших конкурсный отбор. Для положительного решения достаточно всего 13 голосов из 24.

В аппарате гордумы подтвердили, что обращение получено. Вопрос об изменении Устава будет рассмотрен. «Вопрос включен в план работы постоянной комиссии по нормотворчеству и контролю за соблюдением законодательства на II полугодие 2020 года», — говорится в ответе депутатов. В пресс-службе администрации Шадринска URA.RU ответили, что в мэрии этот вопрос пока не обсуждается.

Жители Шадринска недовольны работой главы города Виктора Ермишкина. В августе они собирались выйти на акцию протеста. Организаторы планировали заявить о неэффективной работе главы города и депутатов местной думы, но им отказали в проведении митинга. Поводами для недовольства стали отставка спикера думы Анатолия Черных и премия мэра, полученная незаконно.