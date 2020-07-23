В курганском городе запретили митинг против мэра

Митинг, запланированный на площади перед мэрией Шадринска 1 августа, не состоится Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Администрация Шадринска Курганской области отказала правозащитному центру «Свобода» в проведении митинга против мэра Виктора Ермишкина. Мероприятие было запланировано на 1 августа. Об этом URA.RU сообщил исполнительный директор правозащитного центра Дмитрий Рябов.

«В согласовании проведения публичного мероприятия вам отказано», — говорится в ответе мэрии на уведомление о проведении митинга, которое Рябов направил в администрацию города 20 июля. Причиной отказа мэрия называет режим повышенной готовности, введенный на территории региона из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

«Действительно, администрация Шадринска отказала в проведении митинга. Согласно постановлению губернатора в Курганской области запрещено проведение спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Отказ обязательно будем обжаловать в суде», — заявил URA.RU Рябов. Он добавил, что правозащитная организация будет также искать другие способы проведения акций протеста, так как к ним продолжают поступать обращения от местных жителей, недовольных работой местных властей.

Уведомление о проведении митинга под лозунгом «Ермишкин нам не царь!» поступило в мэрию Шадринска в начале недели. Организаторы планировали заявить о неэффективной работе главы города и депутатов местной думы. Информация о возможных акциях протеста в Шадринске появилась на прошлой неделе, после отставки председателя гордумы Анатолия Черных. Сам экс-спикер назвал такое решение незаконным и написал заявление в силовые структуры и суд. Он считает, что отставку инициировал Ермишкин из-за принципиальной позиции Черных о незаконности премии, которую мэр выписал сам себе. При этом Черных подчеркивал, что не имеет отношения к планируемым акциям протеста.