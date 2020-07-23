22 июля 2020
21 июля 2020

В курганском городе запретили митинг против мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Шадринск , мэрия, город шадринск, администрация города шадринска
Митинг, запланированный на площади перед мэрией Шадринска 1 августа, не состоится Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Администрация Шадринска Курганской области отказала правозащитному центру «Свобода» в проведении митинга против мэра Виктора Ермишкина. Мероприятие было запланировано на 1 августа. Об этом URA.RU сообщил исполнительный директор правозащитного центра Дмитрий Рябов.

«В согласовании проведения публичного мероприятия вам отказано», — говорится в ответе мэрии на уведомление о проведении митинга, которое Рябов направил в администрацию города 20 июля. Причиной отказа мэрия называет режим повышенной готовности, введенный на территории региона из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

«Действительно, администрация Шадринска отказала в проведении митинга. Согласно постановлению губернатора в Курганской области запрещено проведение спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии.

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«Отказ обязательно будем обжаловать в суде», — заявил URA.RU Рябов. Он добавил, что правозащитная организация будет также искать другие способы проведения акций протеста, так как к ним продолжают поступать обращения от местных жителей, недовольных работой местных властей.

Уведомление о проведении митинга под лозунгом «Ермишкин нам не царь!» поступило в мэрию Шадринска в начале недели. Организаторы планировали заявить о неэффективной работе главы города и депутатов местной думы. Информация о возможных акциях протеста в Шадринске появилась на прошлой неделе, после отставки председателя гордумы Анатолия Черных. Сам экс-спикер назвал такое решение незаконным и написал заявление в силовые структуры и суд. Он считает, что отставку инициировал Ермишкин из-за принципиальной позиции Черных о незаконности премии, которую мэр выписал сам себе. При этом Черных подчеркивал, что не имеет отношения к планируемым акциям протеста.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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