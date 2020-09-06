06 сентября 2020
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На суде над схимонахом Сергием используют решения от 861 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Схиигумен Сергий после заседания епархиального суда Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, романов николай, отец сергий, схиигумен сергий, сергий романов
Схимонах заявил, что не намерен посещать заседания церковного суда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ходе церковного суда над схимонахом Сергием будет использованы нормы Двукратного Собора, который состоялся в Константинополе в мае 861 года. Они регламентируют правила, которые позволяют священнослужителям самостоятельно отказываться от упоминания митрополита и патриарха в проповедях, сообщил источник URA.RU.

«Схимонах обвиняется, в том числе, в неподчинении священноначалию и отказу от упоминания митрополита в проповедях. 15 правило Двукратного собора действительно допускает такую возможность — но только при условии, что епископ всенародно проповедует ересь, уже осужденную ранее каким-либо Собором или Святыми Отцами. Учитывая, что митрополит Кирилл не был судим за ересь, схимонах не сможет апеллировать к этому правилу», — рассуждает источник URA.RU.

Церковный суд над схимонахом Сергием состоится в Екатеринбурге 7 сентября. По информации Екатеринбургской епархии, в случае, если он не ответит перед судом (либо вообще не явится на него), он будет отлучен от церкви.

Схимонах Сергий заявил, что не придет на заседание церковного суда «из-за недомогания, вызванного продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью, которое вызвала у меня новость, опубликованная на сайте Екатеринбургской епархии». В этой новости перечислены меры профилактики коронавируса в церкви — в частности, протирание спиртом ложки при причастии, а также протирание креста и икон дезинфицирующими средствами.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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