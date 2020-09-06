Свердловский губернатор готовит ревизию объектов Универсиады

Глава региона посетит стройплощадки Ледовой арены и Дворца дзюдо Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в пятницу, 11 сентября, проверит ход работ на объектах, которые будут использоваться на Универсиаде, следует из графика главы региона. Ожидается, что глава региона посетит, в том числе, стройплощадки Ледовой арены на месте снесенной телебашни и Дворца дзюдо в Академическом.

В течение недели Куйвашев также отправится в Северный управленческий округ, где 13 сентября пройдут довыборы в заксобрание региона, 12 сентября посетит празднование Дня танкиста в Нижнем Тагиле, а 8 сентября — штаб по противодействию коронавирусу.

У главы региона после окончания пандемии увеличивается число личных встреч: он примет главу Екатеринбурга Александра Высокинского и политического вице-губернатора Сергея Бидонько, главу регионального минобразования Юрия Биктуганова, мэра Сысерти Дмитрия Нисковских, гендиректора ООО «Керхер » Алексея Алексеева и главу строительной компании PRINZIP Геннадия Черных.

У губернатора также запланировано посещение двух спортивных матчей: хоккейный матч между командами Автомобилист и Куньлунь Ред Стар 8 сентября и состязание Автомобилист — Торпедо 11 сентября.