06 сентября 2020
05 сентября 2020

Свердловский губернатор готовит ревизию объектов Универсиады

© Служба новостей «URA.RU»
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Запуск новой производственной линии Богдановичского городского молочного завода. Свердловская область, Богданович, куйвашев евгений, мартьянов павел
Глава региона посетит стройплощадки Ледовой арены и Дворца дзюдо Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в пятницу, 11 сентября, проверит ход работ на объектах, которые будут использоваться на Универсиаде, следует из графика главы региона. Ожидается, что глава региона посетит, в том числе, стройплощадки Ледовой арены на месте снесенной телебашни и Дворца дзюдо в Академическом.

В течение недели Куйвашев также отправится в Северный управленческий округ, где 13 сентября пройдут довыборы в заксобрание региона, 12 сентября посетит празднование Дня танкиста в Нижнем Тагиле, а 8 сентября — штаб по противодействию коронавирусу.

У главы региона после окончания пандемии увеличивается число личных встреч: он примет главу Екатеринбурга Александра Высокинского и политического вице-губернатора Сергея Бидонько, главу регионального минобразования Юрия Биктуганова, мэра Сысерти Дмитрия Нисковских, гендиректора ООО «Керхер » Алексея Алексеева и главу строительной компании PRINZIP Геннадия Черных.

У губернатора также запланировано посещение двух спортивных матчей: хоккейный матч между командами Автомобилист и Куньлунь Ред Стар 8 сентября и состязание Автомобилист — Торпедо 11 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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