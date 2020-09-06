При тестировании КОИБов в Перми обнаружили бракованные бюллетени Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

В Перми обнаружили избирательные бюллетени, где заранее были проставлены отметки в пользу кандидата в губернаторы Дмитрия Махонина. Об этом URA.RU рассказал кандидат в губернаторы от ЛДПР Олег Постников, который пояснил, что 6 августа члены его штаба выявили подобные документы в Индустриальном районе Перми.

«Мы обнаружили 14 бюллетеней таких. Это бюллетени для КОИБов (комплекса обработки избирательных бюллетеней — ред.). Я попрошу избирателей внимательно отнестись к моменту и процедуре голосования. И при получении бюллетеней обратить внимание, чтобы не было [в них] посторонних точек, штрихов и рисунков», — уточнил Постников. Он пояснил, что во всех 14 бюллетенях стоял «голос» напротив фамилии Махонина.

В пресс-службе краевой избирательной комиссии пояснили URA.RU, что подобные бюллетени были обнаружены при тестировании КОИБов. «Была вскрыта пачка бюллетеней, там обнаружился типографский брак — посторонние точки напротив фамилий кандидатов, в пустых полях и в поле для проставления печати. Все подобные бюллетени с помарками уничтожены», — рассказали URA.RU в пресс-службе крайизбркома.

Директор типографии ООО «Мастер-Знак» Андрей Нагибин подтвердил URA.RU тот факт, что брак появился во время печати бюллетеней. Он уточнил, что такое иногда случается и хорошо, что бракованные листы обнаружили до дня голосования.

Выборы губернатора Пермского края пройдут с 11 по 13 сентября 2020 года. В них также примут участие Ксения Айтакова от КПРФ и Евгений Козлов от «Патриотов России».

Избирательный бюллетень с типографским браком Скрин: Олег Постников