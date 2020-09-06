В Перми нашелся победитель лотереи, выигравший 545 млн рублей

Пермяк, выигравший 545 млн рублей в лотерею, оказался работником завода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермяк пришел за получением рекордного выигрыша в 545 млн рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». Там уточнили, что мужчина решил сохранить анонимность и попросил не разглашать его персональные данные.

«Победитель — мужчина, проживающий в Перми, он работает на одном из предприятий города, занимает руководящую должность, женат», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Столото». Там пояснили, что мужчина обратился за выигрышем в лотерейный центр 4 сентября 2020 года.

Пермяк выиграл суперприз лотереи «Гослото «4 из 20» 30 августа. Его выигрыш составил рекордные для данной лотереи 545 млн 947 тысяч рублей. После удержания налога он в течение 180 дней получит на руки почти 475 миллионов рублей.