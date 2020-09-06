В небольших поселениях ЯНАО пошел рост заболеваемости COVID-19

Число выявленных случаев на Ямале выросло до 13 739 Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе коронавирусом заболели 44 человека, сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. При этом заражения произошли сразу в нескольких небольших населенных пунктах. По числу новых пациентов поселки и села сравнялись с крупными городами.

«7 сентября в ЯНАО подтверждено 44 новых случая заболевания COVID-19», — говорится в отчете оперштаба. Заболевших нашли в поселениях, где ранее уже были выявлены по одному-два пациента. В Сеяхе заразился один житель (суммарно стало два), в Заполярном и Правохеттинском — также по одному (стало по три). В селе Мужи инфекцию подхватили два человека, общее число больных выросло до четырех. Еще один пациент — в Салемале, там теперь девять зараженных.

Такой же прирост показали и крупнейшие города ЯНАО. В Салехарде и Тарко-Сале заболели по одному жителю, в Надыме — двое, в Лабытнанги и Губкинском — по три. В Новом Уренгое заразились четыре горожанина, еще восемь инфицированных в Ноябрьске. Самый большой прирост в Муравленко — 10 человек.

Всего в ЯНАО подтверждено 13 739 случаев коронавируса, 13 065 пациентов вылечились. Еще 93 ямальца стали жертвами инфекции. Сейчас госпитализирован 331 человек, шестеро находятся на поддержке аппаратов ИВЛ.

Коэффициент распространения коронавируса (Rt) в ЯНАО вырос, сейчас он равен 1,05. При таком значении Роспотребнадзора советует регионам оставаться на первом этапе снятия карантина. Несмотря на это, в ЯНАО идет уже третий этап. Оставшиеся ограничения продлятся до 19 сентября.