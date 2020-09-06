Мишустин назвал своим наставником Путина

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин признался, что считает своим наставником президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы участников конкурса «Лидеры России».
«Сегодня для меня наставник — президент России, говорю абсолютно искренне», — цитирует Мишустина ТАСС. Российский премьер поделился, что для него наставники — это близкие люди, которые окружают его как в профессии, так и в личной жизни.
Михаил Мишустин занял должность председателя правительства в январе текущего года, заменив своего предшественника Дмитрия Медведева. Ранее он занимал должность руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами до 2008 года и руководителя Федеральной налоговой службы до 2020 года.
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