06 сентября 2020

Мишустин назвал своим наставником Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
Михаил Мишустин назвал имя своего наставника Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин признался, что считает своим наставником президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы участников конкурса «Лидеры России».

«Сегодня для меня наставник — президент России, говорю абсолютно искренне», — цитирует Мишустина ТАСС. Российский премьер поделился, что для него наставники — это близкие люди, которые окружают его как в профессии, так и в личной жизни.

Михаил Мишустин занял должность председателя правительства в январе текущего года, заменив своего предшественника Дмитрия Медведева. Ранее он занимал должность руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами до 2008 года и руководителя Федеральной налоговой службы до 2020 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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