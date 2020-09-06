Предвыборные агитационные материалы появились на кладбище поселка Боровского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Боровском (Тюменский район) предвыборные агитационные материалы кандидатов в местную думу расклеили на информационном стенде сельского кладбища. Об этом возмущенные местные жители рассказали в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

«Ну конечно, лучше места для агитации, чем на кладбище, не нашлось», — написал анонимный автор публикации, приложив к записи несколько фотографий. В комментариях к посту пользователи поддержали его негодование. «Вы разве не знали? Покойники тоже голосуют! Уже проверено», — заявил Максим Монтег. «Место для этой агитации — рядом, в мусорном контейнере», — считает Кирилл Недовесов. «Каждому мертвому по голосу! Смерть еще не повод не приходить на участок для голосования», — резюмировал Роман Ревак.

В избирком Тюменской области URA.RU пояснили, что перечень мест для размещения агитационных предвыборных материалов утверждается главами муниципалитетов. «Полагаю, что информационный щит сельского кладбища к таким местам не относится. В дело должна вмешаться полиция, это уже их работа», — пояснил агентству пресс-секретарь Тюменской избирательной комиссии Андрей Николаев. В областное УМВД направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в администрацию Тюменского района.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени создали двойника кандидата в депутаты. Местные коммунисты пожаловались, что на выборы заявился однофамилец одного из основных кандидатов в депутаты от КПРФ.

Агитационные материалы были размещены на стенде у кладбища поселка Боровского (Тюменский район) соцсеть «ВКонтакте»

Жителям Боровского не понравилась агитация на сельском кладбище соцсеть «ВКонтакте»