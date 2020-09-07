Курс евро превысил 90 рублей

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Последний раз европейская валюта достигала такой отметки в 2016 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курс евро, по данным Мосбиржи превысил отметку в 90 рублей. Ранее европейская валюта достигала такого значения четыре года назад.

Согласно курсу российского валютного рынка, евро торгуется по цене выше 90 рублей. Цена за доллар закрепилась на отметке 76 рублей.

Ранее финансовый аналитик «Фридом финанс» спрогнозировал, когда американская валюта опустится до докризисного уровня по отношению к рублю. По его мнению, уже в декабре этого года доллар может опуститься до отметки 72 рубля. Евро же, напротив, может подорожать до 95 рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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