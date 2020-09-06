В Екатеринбурге подешевеет проезд в общественном транспорте

Дата начала внедрения новой транспортной схемы пока не определена Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Екатеринбурга, регулярно пользующиеся общественным транспортом, смогут рассчитывать на снижение стоимости проезда после внедрения новой маршрутной схемы в городе. Об этом говорится в презентации московского «Центра экономики инфраструктуры» (ЦЭИ), который по заказу мэрии подготовил предложения по транспортной реформе в Екатеринбурге.

«Комплексное развитие транспорта общего пользования приведет к сокращению стоимости проезда для регулярных пользователей, пересадкам между видами транспорта и маршрутам без доплаты», — говорится в докладе столичных экспертов. Завтра, 8 сентября, их презентацию обсудят в мэрии с приглашенными экспертами.

Как писало URA.RU, транспортная реформа в Екатеринбурге, которая откладывалась из-за недовольства горожан, помимо прочего предполагает оптимизацию маршрутной сети (в первую очередь это касается автобусов). Также власти планируют развитие городского электротранспорта. По оценке экспертов ЦЭИ, капитальные затраты на эти цели могут составить более 20 миллиардов рублей только до 2023 года.

Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский анонсировал появление единого проездного на все виды транспорта. Его стоимость должна составить 1,5 тысячи рублей.