Аристов и Антипов поделили единственный аквапарк в Челябинске

Александр Аристов уступил бассейн Юрию Антипову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинские олигархи Аристов и Антипов делят бизнес

Водно-спортивный комплекс «Планета „Ариант“», где находится единственный в Челябинске аквапарк, принадлежавший миллионерам Александру Аристову и Юрию Антипову, отошел к Антипову. Сделка состоялась в рамках раздела совместных активов, сообщил URA.RU источник в окружении бизнесменов.

Бассейн построен в 1967 году, ранее назывался «Электрометаллург» и находился на балансе Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Аквапарк открылся в середине девяностых и остался единственным подобным учреждением в Челябинске. «Бассейн отошел к Антипову вместе с ЧЭМК. Он вернет ему название „Электрометаллург“, — рассказал URA.RU источник. — ЧЭМК будет обустраивать набережную реки Миасс за бассейном. Здесь уже побывал главный архитектор города Павел Крутолапов и остался доволен проектом».

В пресс-службе Антипова от комментариев воздержались. Согласно сервису СБИС, уже зарегистрировано ООО «Центр спорта и отдыха» («ЦОС»), дочернее предприятие ЧЭМК. Директором «ЦОС» стала Светлана Еремина, руководившая детским лагерем ЧЭМК «Акакуль». «Она будет управлять бассейном», — пояснил источник. По остальной общей недвижимости планы остаются прежние, объекты распродают.

Финансово-промышленная группа Аристова и Антипова считалась одной из самых влиятельных в Челябинске и создавалась с начала девяностых годов. В мае олигархи заявили о начале раздела активов. К Антипову отошло все, что связанно с металлургией, к Аристову — производство продуктов, сеть магазинов и товарный знак «АРИАНТ». Активами Аристова будет управлять его зять Александр Кретов.