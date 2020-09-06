06 сентября 2020
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Пермскую полицию готовят к проверке перед отставкой генерала. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Давыдов Михаил, начальник ГУ МВД России по Пермскому краю. Пермь , давыдов михаил
Источник: начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Михаил Давыдов подведет итоги работы в регионе Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Подразделения ГУ МВД России по Пермскому краю готовят масштабной к проверке, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Он связывает это с тем, что начальник полицейского главка Прикамья Михаил Давыдов собирается уйти в отставку.

«Сейчас спустили критерии оценки отделов и управлений, а также всего пермского ГУ МВД. Среди сотрудников ходит слух о том, что так готовятся к назначению нового начальника вместо Давыдова», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что сейчас руководство МВД хочет получить оценку текущей ситуации в регионе, чтобы это понимал и новый начальник ГУ МВД по краю.

«Предыдущая такая проверка была перед назначением Давыдова. Сейчас вот опять», — уточнил инсайдер. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не получен.

URA.RU рассказывало, что начальник ГУ МВД России по региону Михаил Давыдов собирается уйти в отставку. Якобы его планируют назначить начальником Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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