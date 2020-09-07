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Открытые в ХМАО кафе и рестораны массово нарушают закон

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан Молодость. Тюмень, стол, столовые приборы, ресторан, ресторан счастье
Но к репрессивным мерам власти прибегать не спешат Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Кафе и рестораны, которым чуть более недели назад разрешили открыться, массово нарушают ограничения, наложенные на них Роспотребнадзором и принятые рестораторами. Об этом URA.RU рассказал источник в Роспотребнадзоре ХМАО.

«В основном нарушается одно из важнейших ограничений — количество посетителей. Их не должно быть более половины от максимально возможного для заведения. Также дезинфекция не проводится так часто, как должна, ну и, столы битком», — добавил источник.

В Роспотребнадзоре заявили, что пока не видят причин для массовых закрытий заведений общепита. «Мы предполагали, что нарушения будут, но сейчас сталкиваемся с тем, что информации о них поступает очень много. Тем не менее, надеемся на то, что владельцы заведений одумаются и начнут соблюдать все ограничения без репрессий», — сообщили в ведомстве.

Еще одно из ограничений, которое нарушают рестораторы в ХМАО — запрет на банкеты. Также далеко не всем входящим мерят температуру. В этом убедился и журналист URA.RU, посетив в выходные 4 заведения общепита в Нижневартовске. Ни в одном из них ему не измерили температуру, а в залах не было свободных мест.

Ранее URA.RU писало, что 31 августа в регионе в полноценном режиме заработали заведения общепита, с 29 августа открылись парки и скверы. Также, 1 сентября открылись кинотеатры, но кальянные и детские игровые центры и комнаты по-прежнему закрыты.

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© Служба новостей «URA.RU»
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