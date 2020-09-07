Открытые в ХМАО кафе и рестораны массово нарушают закон

Кафе и рестораны, которым чуть более недели назад разрешили открыться, массово нарушают ограничения, наложенные на них Роспотребнадзором и принятые рестораторами. Об этом URA.RU рассказал источник в Роспотребнадзоре ХМАО.
«В основном нарушается одно из важнейших ограничений — количество посетителей. Их не должно быть более половины от максимально возможного для заведения. Также дезинфекция не проводится так часто, как должна, ну и, столы битком», — добавил источник.
В Роспотребнадзоре заявили, что пока не видят причин для массовых закрытий заведений общепита. «Мы предполагали, что нарушения будут, но сейчас сталкиваемся с тем, что информации о них поступает очень много. Тем не менее, надеемся на то, что владельцы заведений одумаются и начнут соблюдать все ограничения без репрессий», — сообщили в ведомстве.
Еще одно из ограничений, которое нарушают рестораторы в ХМАО — запрет на банкеты. Также далеко не всем входящим мерят температуру. В этом убедился и журналист URA.RU, посетив в выходные 4 заведения общепита в Нижневартовске. Ни в одном из них ему не измерили температуру, а в залах не было свободных мест.
Ранее URA.RU писало, что 31 августа в регионе в полноценном режиме заработали заведения общепита, с 29 августа открылись парки и скверы. Также, 1 сентября открылись кинотеатры, но кальянные и детские игровые центры и комнаты по-прежнему закрыты.
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