06 сентября 2020
05 сентября 2020
04 сентября 2020

В соцсетях посмеялись над пермяком, выигравшим 545 миллионов. «Выигрывают только подставные!»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Деньги. Челябинск, кошелек, деньги
Пользователи соцсетей просят показать фото счастливчика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пользователи соцсетей посмеялись над мужчиной из Перми, который выиграл 545 миллионов рублей в лотерею. Многие не верят в честность победы анонима. Пермяк не выходил на связь около недели после выигрыша. Сегодня мужчина нашелся, но попросил о сохранении анонимности. Известно, что победитель — руководитель на одном из пермских предприятий.

В соцсетях усомнились в честности выигрыша из-за того, что мужчина — руководитель на пермском предприятии
Лариса Дмитренко-Войнова
Пользователи сочли, что крупную сумму выиграло подставное лицо
Олег Никитин
В интернете считают, что ничего хорошего мужчину с такими деньгами не ждет
Юрий Кичигин
Вопреки желанию победителя сохранить анонимность, в соцсетях хотят увидеть его фото
Валентина Мальцева

Житель Перми, тем не менее, не получит выигрыш полностью. Из его денег вычтут 13% — подоходный налог. Если бы победитель не объявился в течение трех лет, то деньги бы перешли в российский бюджет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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