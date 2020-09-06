Пользователи соцсетей просят показать фото счастливчика
Пользователи соцсетей посмеялись над мужчиной из Перми, который выиграл 545 миллионов рублей в лотерею. Многие не верят в честность победы анонима. Пермяк не выходил на связь около недели после выигрыша. Сегодня мужчина нашелся, но попросил о сохранении анонимности. Известно, что победитель — руководитель на одном из пермских предприятий.
В соцсетях усомнились в честности выигрыша из-за того, что мужчина — руководитель на пермском предприятии
Пользователи сочли, что крупную сумму выиграло подставное лицо
В интернете считают, что ничего хорошего мужчину с такими деньгами не ждет
Вопреки желанию победителя сохранить анонимность, в соцсетях хотят увидеть его фото
Житель Перми, тем не менее, не получит выигрыш полностью. Из его денег вычтут 13% — подоходный налог. Если бы победитель не объявился в течение трех лет, то деньги бы перешли в российский бюджет.
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