Из-за попустительства администрации ИК ограничить влияние авторитетов невозможно Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Изоляция воров в законе при отбывании наказания возможна только при создании для них специальных колоний. Но и это не даст гарантии, что их влияние будет сведено к минимуму. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился журналист-знаток тюремной культуры, консультант сериалов «Боец» и «Зона» Александр Сидоров (Фима Жиганец).

Он пояснил, почему предложение изолировать авторитетов в отдельных камерах не имеет смысла. Ранее такие поправки в законодательство предлагали в Госдуме. «В рамках колонии, где содержатся осужденные, не принадлежащие к тюремным кастам, это вряд ли даст позитивный эффект. Есть смысл разговаривать только о создании отдельной колонии для авторитетов», — заявил Сидоров. По словам эксперта, даже изоляция осужденного вора в законе в одиночной камере или ШИЗО (штрафном изоляторе), в конечном итоге, не лишает его связи с внешним миром — этому способствуют сами сотрудники уголовно-исправительной системы, снабжающие лидеров преступного мира продуктами питания и наркотиками.

Александр Сидоров приводит опыт создания резервации для воров в законе на базе колонии особого режима «Белый лебедь», расположенной в Соликамске Пермского края. По его словам, в начале 1990-х годов в исправительном учреждении построили отдельное ЕПКТ (единое помещение камерного типа), куда со всей страны свозили авторитетов и занимались их «перевоспитанием». Но из-за попустительства администрации колонии эксперимент провалился.

Ранее в Госдуме РФ предложили ужесточить наказание по статье 210.1 УК за занятие высшего положения в преступной иерархии. В частности, депутаты хотят оградить остальных осужденных от влияния авторитетов, помещая воров в законе в одиночные камеры.