Воров в законе в тюрьмах отделят от остальных зеков

Лидеров мафии в российских тюрьмах будут держать отдельно от остальных заключенных. Правило распространят на осужденных по статье 210.1 УК, наказывающей за занятие высшего положения в преступной иерархии. Соответствующие поправки в законодательство планирует внести Госдума.
«Занятие высшего положения в преступной иерархии отнесено к особо тяжкой категории преступлений, поскольку наиболее опасные преступления совершаются именно организованными преступными сообществами под руководством их лидеров», — цитирует разработчиков проекта «Российская газета».
Авторы инициативы подчеркнули, что криминальные авторитеты опасны не только на воле, но и в тюрьме. Именно из-за этого остальных заключенных хотят оградить от их влияния. Если поправки будут приняты, лидеры мафии будут сидеть в отдельных камерах под особым присмотром. Кроме этого, за криминальными авторитетами хотят установить административный надзор и после освобождения. Им придутся регулярно отмечаться в полиции, а сотрудники органов смогут приходить с проверками домой. Таким заключенным также могут запретить менять место жительства без особого разрешения.
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