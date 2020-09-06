06 сентября 2020

Воров в законе в тюрьмах отделят от остальных зеков

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом Владимира Пузырева. Екатеринбург, дверь, сизо, тюрьма, решетка, место заключения, клетка
Для криминальных авторитетов установят более жесткие правила Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидеров мафии в российских тюрьмах будут держать отдельно от остальных заключенных. Правило распространят на осужденных по статье 210.1 УК, наказывающей за занятие высшего положения в преступной иерархии. Соответствующие поправки в законодательство планирует внести Госдума.

«Занятие высшего положения в преступной иерархии отнесено к особо тяжкой категории преступлений, поскольку наиболее опасные преступления совершаются именно организованными преступными сообществами под руководством их лидеров», — цитирует разработчиков проекта «Российская газета».

Авторы инициативы подчеркнули, что криминальные авторитеты опасны не только на воле, но и в тюрьме. Именно из-за этого остальных заключенных хотят оградить от их влияния. Если поправки будут приняты, лидеры мафии будут сидеть в отдельных камерах под особым присмотром. Кроме этого, за криминальными авторитетами хотят установить административный надзор и после освобождения. Им придутся регулярно отмечаться в полиции, а сотрудники органов смогут приходить с проверками домой. Таким заключенным также могут запретить менять место жительства без особого разрешения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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