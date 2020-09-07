РБК: в Кремле обсуждают расширение состава Госсовета РФ

В ближайшее время может произойти расширение состава Государственного Совета РФ. Сейчас такой сценарий обсуждается в Кремле. При этом функционал органа вероятнее всего останется неизменным.
«В „обновленный“ Госсовет могут войти председатель Следственного комитета, главы Верховного и Конституционного судов», — пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения законопроекта. Ранее председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников говорил, что членами Госсовета могут стать генпрокурор и глава Счетной палаты. Однако пока обсуждение данного вопроса продолжается.
Сейчас в состав Госсовета входят президент, председатели обеих палат Федерального собрания, президентские полпреды в федеральных округах, губернаторы, лидеры думских фракций. Законопроект об органе будет внесен в Госдуму уже в осеннюю сессию.
Президент России Владимир Путин предложил реформировать Госсовет в январе 2020 года. Орган получил конституционный статус. По словам президента РФ Владимира Путина, этот статус необходимо было закрепить в Конституции страны для того, чтобы придать ему большее значение и показать его эффективность.
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