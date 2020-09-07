07 сентября 2020

РБК: в Кремле обсуждают расширение состава Госсовета РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Госсовет в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин предложил реформировать Госсовет в январе 2020 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ближайшее время может произойти расширение состава Государственного Совета РФ. Сейчас такой сценарий обсуждается в Кремле. При этом функционал органа вероятнее всего останется неизменным.

«В „обновленный“ Госсовет могут войти председатель Следственного комитета, главы Верховного и Конституционного судов», — пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения законопроекта. Ранее председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников говорил, что членами Госсовета могут стать генпрокурор и глава Счетной палаты. Однако пока обсуждение данного вопроса продолжается.

Сейчас в состав Госсовета входят президент, председатели обеих палат Федерального собрания, президентские полпреды в федеральных округах, губернаторы, лидеры думских фракций. Законопроект об органе будет внесен в Госдуму уже в осеннюю сессию.

Президент России Владимир Путин предложил реформировать Госсовет в январе 2020 года. Орган получил конституционный статус. По словам президента РФ Владимира Путина, этот статус необходимо было закрепить в Конституции страны для того, чтобы придать ему большее значение и показать его эффективность.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...