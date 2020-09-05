Путин вспомнил о важном изменении в Конституции РФ

Статус Госсовета РФ необходимо было закрепить в Конституции страны. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью Сергею Брилеву в эфире телеканала «Россия-24».
«Его (статус Госсовета РФ — прим.ред.) нужно было затвердить в Основном законе страны, чтобы придать ему большее значение и показать его эффективность», — рассказал Путин. Путин добавил, что Госсовет в прошлом году участвовал в работе системы здравоохранения РФ. «Мы подготовили программу реорганизации первичного звена здравоохранения с непосредственным участием членов Госсовета», — добавил Путин.
По его словам, закрепление статуса ведомства в Конституции позволит властям работать эффективнее, передает «
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