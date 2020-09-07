В Курганской области дети ходят в неотремонтированные школы

В Шумихинском районе не успели отремонтировать три школы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шумихинском районе (Курганская область) из-за погодных условий затягивается ремонт трех школ. Об этом в соцсетях сообщил глава района Сергей Максимовских. Он извинился за то, что это мешает учебному процессу.

Глава района рассказал, что летом начался ремонт школ №3, №9 и Карачельской школы. «К сожалению, в связи с погодными условиями, не успели закончить ремонт данных учреждений до 1 сентября», — объяснил он. Также глава района добавил, что продолжается ремонт детского сада № 12.

Максимовских извинился перед родителями за затянувшийся ремонт школ и неудобства, которые из-за этого появились во время учебы. Он попросил их набраться терпения, чтобы дождаться конца ремонта крыш и окон.

В августе представители областного департамента образования и науки рассказали, что пять школ в регионе из-за затянувшегося ремонта не смогут принять детей в начале учебного года, еще в 15 ремонт будет проводиться параллельно с учебным процессом. По словам директора департамента Андрея Кочерова, школам не хватает квалифицированных подрядчиков. Некоторые подрядчики боятся заявляться на такие объемы работ.