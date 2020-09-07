За минувшие сутки в ХМАО коронавирус нашли у 72 человек в 10 муниципалитетах. Больше всего заболевших в Сургуте. За все время эпидемии COVID-19 диагностировали у 20 тыс 193 югорчан. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления заболевания у 54 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 13 человек зафиксирована пневмония, у 5 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 67 случаях. По 5 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.
Лидером антирейтинга стал Сургут. Там заболели 22 человека. Вернулся в рейтинг и Нижневартовск, где накануне не было ни одного нового заболевшего. Картина инфицирования по остальным муниципалитетам выглядит так:
- Сургут — 22;
- Ханты-Мансийск — 18;
- Нижневартовск — 12;
- Урай — 9;
- Сургутский район — 3;
- Советский район — 3;
- Радужный — 2;
- Когалым — 1;
- Мегион — 1;
- Нефтеюганский район — 1.
Всего: 72
По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 33 пациентов тяжелое, 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 175 человек. Коэффициент распространения инфекции на сегодня 1,07.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО с 1 сентября действует третий этап снятия карантина: открыты рестораны и кинотеатры. При этом режим самоизоляции по-прежнему актуален для людей старше 65 лет, беременных и страдающих хроническими заболеваниями.
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