Лидеры оппозиции Беларуси чуть не сбили военного, покидая страну

Покинуть Белоруссию удалось только двум представителям оппозиции Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Лидеры оппозиции Белоруссии Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков едва не сбили военнослужащего на автомобиле, когда попытались быстро проехать на территорию Украины. Об этом рассказал официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский. По его данным, в результате пересечь границу Белоруссии смогли только Родненков и Кравцов, Колесникову задержали.

Ранее стало известно, что Колесникова, Родненков и Кравцов пытались пересечь границу Белоруссии с Украиной. Бычковский подтвердил, что оппозиционеры прошли таможенное оформление и направились в сторону Украины. Однако позже в Госпогранслужбе заявили, что Колесникова не пересекала границу Украины, в страну прибыли только Родненков и Кравцов, пишет ТАСС.

Как сообщил агентству БелТа представитель погранкомитета Белоруссии, между пунктом пропуска и государственной границей есть населенный пункт, где действуют наряды усиления для контроля за обстановкой. «Встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникова оказалась вне транспортного средства. По сути ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины», — рассказал Бычковский.

В разговоре с РИА «Новости» член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Максим Знак заявил, что Мария Колесникова точно не планировала покидать территорию республики, но информации о ее местонахождении нет. Однако государственные СМИ Белоруссии сообщают, что Колесникова задержана на границе с Украиной, поиск Кравцова и Родненкова идет совместно с украинской стороной.