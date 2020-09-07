Лидеры оппозиции Белоруссии пересекли границу с Украиной Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

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Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова, а также пресс-секретарь совета Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов пересекли границу Белоруссии с Украиной. Об этом сообщает погранкомитет Белоруссии.

«Подтверждаем, что они [члены Координационного совета белорусской оппозиции] проходили пограничный контроль», — сообщил ТАСС официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский. По его данным, оппозиционеры были в пункте пропуска «Александровка» в 4 часа утра. Вместе с тем telegram-канал ATN_NEWS опубликовал видео, на котором Иван Кравцов говорит о том, что он и Колесникова приняли решение покинуть Белоруссию на некоторое время.

Всех троих из СИЗО на границу с Украиной доставили сотрудники белорусских спецслужб. При этом Колесникову задержали при попытке пересечь границу, пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

Ранее СМИ сообщили, что в Минске неизвестные похитили Марию Колесникову. Однако МВД Белоруссии сообщило, что не располагает сведениями о задержании оппозиционерки государственными органами. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возложила на власти страны ответственность за исчезновение соратницы.

Позже член Координационного совета Максим Знак сообщил, что не знает ничего о местонахождении Колесниковой и Родненкова. Также не было связи с исполнительным секретарем Совета Иваном Кравцовым. В Telegram-канале незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико сообщили, что правоохранители в Белоруссии приступили к поискам пропавших членов Координационного совета.