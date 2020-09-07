Россиянам хотят разрешить не работать 31 декабря 2021 года. С таким предложением выступили в Минтруде России.
«Минтрудом подготовлен проект постановления правительства РФ о переносе выходных дней в 2021 году», — сообщили агентству ТАСС в министерстве. Выходные, которые совпадают с праздниками, хотят перенести на другие даты.
Россияне в 2021 году буду отдыхать:
- с 1 по 10 января
- с 21 по 23 февраля
- с 6 по 8 марта
- с 1 по 3 мая
- с 8 по 10 мая
- с 12 по 14 июня
- с 4 по 7 ноября
- 31 декабря
Выходные 2 и 3 января, которые совпадают с праздниками хотят перенести на 5 ноября и 31 декабря. Выходной 20 февраля — на 22 февраля. В министерстве напомнили, что по действующему законодательству, 31 декабря 2020 года является рабочим днем. Проект ведомства размещен на портале федеральных проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, передает агентство Nation News.
Ранее Минтруд выступил против переноса рабочих часов 31 декабря на один из предшествующих дней в 2020 году, но не исключил, что это произойдет в 2021 году. В министерстве посоветовали ожидать, что россиянам разрешат не работать главы регионов, как это было в прошлом году.
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