Александр Лукашенко ответит на самые острые вопросы Фото: TATYANA ZENKOVICH, EPA

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко даст большое интервью российским журналистам. Об этом сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Интервью у Лукашенко сегодня будут брать в Минске журналисты Антон Верницкий, Евгений Рожков, Роман Бабаян и я», — рассказала РИА «Новости» Симоньян. По данным telegram-канала «Пул Первого», близкого к пресс-службе Александра Лукашенко, в ходе интервью глава республики ответит на самые острые вопросы.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По официальным данным, победу одержал действующий глава республики Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. 17 августа по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской в стране создан Координационный совет оппозиции. Вместе с тем в Кремле заявили, что в ближайшее время можно ожидать визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию, пишет «Национальная служба новостей».