Колесникова порвала паспорт, чтобы не уезжать из Беларуси

На Украине были задержаны только двое лидеров оппозиции Белоруссии Фото: Василий Заболотных © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Член президиума Координационного совета Белоруссии Мария Колесникова не пересекла границу Украины, так как при попытке ее насильственного вывоза с территории республики она порвала свой паспорт. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник.

Ранее стало известно, что Колесникова, Родненков и Кравцов пытались пересечь границу Белоруссии с Украиной. Бычковский подтвердил, что оппозиционеры прошли таможенное оформление и направились в сторону Украины. Однако позже в Госпогранслужбе заявили, что Колесникова не пересекала границу Украины, в страну прибыли только Родненков и Кравцов. Также Бычковский заявил, что оппозиционеры пытались быстро пересечь границу Украины и вытолкали Колесникову из автомобиля.

«При попытке фактической депортации она порвала паспорт, и не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины», — объяснил источник агентства «Интерфакс-Украина». Однако в пресс-службе погранкомитета Белоруссии РИА «Новости» заявили, что не обладают информацией о том, что Колесникова разорвала паспорт на границе. Как сообщил ТАСС официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский, задержанная на границе с Украиной Колесникова не нуждается в медицинской помощи. При этом Бычковский не смог ответить на вопрос, где в настоящее время находится Колесникова.

По данным Бычковского, пограничная служба Украины задержала белорусских оппозиционеров Ивана Кравцова и Антона Родненкова «в порядке взаимодействия между пограничными ведомствами двух государств». Однако заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал в своем профиле в Facebook, что выезд белорусских оппозиционеров Родненкова и Кравцова из страны был «насильственным выдворением».