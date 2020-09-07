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В Тюмени в списки избирателей попали несуществующие люди

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы губернатора и в городскую думу. Тюмень, коиб, выборы, бюллетени, голосование
Кандидат в депутаты от КПРФ утверждает, что списки избирателей в Тюменском районе пополнили «мертвые души» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В поселке Богандинском Тюменского района в списки избирателей попали жильцы семи несуществующих домов. Об этом URA.RU рассказал кандидат в депутаты Богандинского МО от КПРФ Игорь Кузякин. Всего он насчитал 17 вымышленных жителей поселка с правом голоса.

«В списках избирателей УИК 1903 восьмого округа — 488 человек. В составленном списке избирателей присутствуют жители домов, которые не существуют физически. По ул. Ломоносова, 13 — 1 человек, Школьной, 3,10,12,18,20,22 — всего 14 человек. В доме по улице Школьная 2, (строящееся здание, местный долгострой), согласно списка избирателей, прописано 2 человека», — пояснил агентству собеседник.

Кузякин добавил, что обратился с жалобой на нарушение в региональный избирком, прокуратуру и ФСБ. На звонки агентства в избирательной комиссии Тюменской области никто не ответил: туда направлен письменный запрос. Ранее агентство писало о том, что тюменцев возмутила предвыборная агитация на кладбище в поселке Боровском Тюменского района.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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